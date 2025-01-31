Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
SpaceX уничтожает до 100 своих спутников Starlink ежемесячно
Starlink массово сгорают в атмосфере: SpaceX избавляется от старых спутников

В последние месяцы компания SpaceX значительно увеличила частоту вывода спутников Starlink из эксплуатации – в январе 2025 года уничтожено 87 аппаратов, а с мая 2024 года ежедневно в атмосфере сгорают 3–4 спутника. Официального объяснения этому явлению нет, но есть несколько возможных причин.

Одна из версий — обновление спутниковой группировки. Сейчас компания активно запускает новые аппараты Starlink, улучшая технические характеристики системы. Производство составляет 55 спутников в неделю, а запуски достигают 200 в месяц, поэтому старые спутники первого поколения могут просто выводить из эксплуатации.

Другой фактор — влияние солнечной активности. В мае 2024 года мощная вспышка на Солнце вызвала расширение атмосферы Земли, что привело к нестабильности орбит тысяч спутников. Они начали терять высоту, быстрее расходовать топливо на коррекцию курса, а их электроника подвергалась воздействию ионизированного излучения. Возможно, именно это привело к массовому своду аппаратов Starlink.

Хотя спутники Starlink полностью сгорают в атмосфере, учёные выражают опасения по поводу воздействия продуктов их разрушения. В частности, алюминиевые компоненты спутников при сгорании образуют оксид алюминия, который может накапливаться в верхних слоях атмосферы и влиять на озоновый слой. Уже ведутся исследования альтернативных материалов, например, Япония разрабатывает спутники с корпусом из древесины, которые не будут оставлять вредных следов в атмосфере.

По данным астронома Джонатана Макдауэлла, на данный момент из 7821 запущенного спутника Starlink 817 выведены из эксплуатации. Большая часть списанных аппаратов относится к первому поколению. Тем не менее, на рабочих орбитах остаётся около 6200 спутников, а их общее количество продолжает расти благодаря активному производству.

Пока SpaceX не комментирует ситуацию, но динамика показывает, что компания не собирается замедлять темпы развития сети Starlink.

#космос #илон маск #spacex #интернет #starlink #спутники #старлинк
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск представил дом Tesla за $10 000
15
СМИ: Власти Сирии запросили у России компенсацию для «восстановления доверия»
21
Утечка сообщает о превосходстве в производительности AMD Radeon RX 9070 XT над GeForce RTX 4080
23
В сеть утекли фотографии прототипа Sony Xperia XA2
+
Рядом с побережьем Сочи появится первый в РФ насыпной остров
9
Спутник Юпитера продемонстрировал мощнейшее в Солнечной системе извержение вулкана
+
В США разрабатывается закон о блокировке пиратских сайтов по всему миру через DNS-провайдеров
4
DeepSeek допустила утечку данных пользователей
3
DLSS Swapper получил значительное обновление, теперь в нем есть возможность замены FSR 3.1 и XeSS
3
NVIDIA обновила драйвера и ПО: DLSS 4 Override, генерация кадров на уровне драйвера и CUDA 12.8
2
GTA 6 будет работать только при 30 FPS на консолях, а новую GTA Online разработчики продадут нам отдельно
+
Автономность Galaxy S25 Ultra оказалась заметно выше прошлогоднего Galaxy S24 Ultra
+
Xiaomi Time опубликовали список устройств Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат HyperOS 2.1
2
Альтернативный файловый менеджер Files для Windows 10 и 11 получил новый интерфейс и доработанную систему тегов
2
Casio представила часы G-Shock DWE-5600JB-1A9, созданные в сотрудничестве с Джеем Бальвином
1
Золотодобывающий карьер в Красноярском крае попал в Книгу рекордов
+
Саудовская Аравия приступила к строительству в пустыне лежащего небоскрёба длиной 170 км
1
Ученые создали алгоритм, увеличивающий производительность графических процессоров Nvidia в 800 раз
11
Capcom раскрыла продажи своих хитов: лидирует серия Resident Evil
+
Samsung Galaxy A56 получил ряд общих с Galaxy S25 Ultra характеристик
+

Популярные статьи

Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
90
Мрачная фантастика - краткий обзор трех лучших фильмов
17
Собираем производительный игровой ПК 2025 года за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
44
"Voin": краткий обзор игры (ранний доступ)
2
Кратко о ChromeOS в 2025 году - самая недооцененная операционная система
5
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
117
ТОП-6 игровых видеокарт стоимостью до 50 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
2
Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х
22
Перспективы развития ветряной электрогенерации в РФ и 10 самых крупных ВЭС Росии
4

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
22:32
Что за несмываемый?
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
Андрей Тихолаз
22:26
Все бы хорошо, но Жак Фреско спроектировал и реализовал такие дома ещё в далёких 80-х, просто они не были приняты общественность в то время т.к. тогда были другие ценности, и ничего инновационного тут...
Илон Маск представил дом Tesla за $10 000
DIP32
22:25
Чем бы дитё не тешилось). Плюс еще хочется к денежным потоками приобщиться
Российские инженеры провели модернизацию винтовки Мосина
DIP32
22:24
Не, просто у кого то руки чешутся и хочется к денежным потоками приобщиться
Российские инженеры провели модернизацию винтовки Мосина
cibershot
22:23
Тебе за 37500р в 2013 или за 180т.р с обосравшимся рублем?
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
Анатолий Шведцов
22:17
я только не понял, пошлину-то будут оплачивать простые американцы? А альтернативные рынки, откуда брать ту же продукцию, они вообще где?) Донни, проснись, ты осознался
Трамп может ввести 100% пошлины против членов БРИКС за попытки создать альтернативу доллару
Vorvort
22:17
7900 XTX уже 2 года, она и не должна конкурировать с 5080... По факту разница между ними смешная. Это позор для Nvidia!
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
Cowboy Huggies
22:11
5090 надо было покупать, пацаны на районе не поймут!
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
Бoтo -- Чaт
22:07
>Пользователи сообщают о множестве проблем в ПК-версии Marvel's Spider-Man 2 Ну да, обычно в куче говна полно червей.
Пользователи сообщают о множестве проблем в ПК-версии Marvel's Spider-Man 2
Vorvort
22:05
Дима, смотри Graphics score у 5080 OC и моей 7900 XTX. Я даже сток 4090 обошел (у моей Radeon 36547 баллов).
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем