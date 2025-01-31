Starlink массово сгорают в атмосфере: SpaceX избавляется от старых спутников

В последние месяцы компания SpaceX значительно увеличила частоту вывода спутников Starlink из эксплуатации – в январе 2025 года уничтожено 87 аппаратов, а с мая 2024 года ежедневно в атмосфере сгорают 3–4 спутника. Официального объяснения этому явлению нет, но есть несколько возможных причин.

Одна из версий — обновление спутниковой группировки. Сейчас компания активно запускает новые аппараты Starlink, улучшая технические характеристики системы. Производство составляет 55 спутников в неделю, а запуски достигают 200 в месяц, поэтому старые спутники первого поколения могут просто выводить из эксплуатации.

Другой фактор — влияние солнечной активности. В мае 2024 года мощная вспышка на Солнце вызвала расширение атмосферы Земли, что привело к нестабильности орбит тысяч спутников. Они начали терять высоту, быстрее расходовать топливо на коррекцию курса, а их электроника подвергалась воздействию ионизированного излучения. Возможно, именно это привело к массовому своду аппаратов Starlink.

Хотя спутники Starlink полностью сгорают в атмосфере, учёные выражают опасения по поводу воздействия продуктов их разрушения. В частности, алюминиевые компоненты спутников при сгорании образуют оксид алюминия, который может накапливаться в верхних слоях атмосферы и влиять на озоновый слой. Уже ведутся исследования альтернативных материалов, например, Япония разрабатывает спутники с корпусом из древесины, которые не будут оставлять вредных следов в атмосфере.

По данным астронома Джонатана Макдауэлла, на данный момент из 7821 запущенного спутника Starlink 817 выведены из эксплуатации. Большая часть списанных аппаратов относится к первому поколению. Тем не менее, на рабочих орбитах остаётся около 6200 спутников, а их общее количество продолжает расти благодаря активному производству.

Пока SpaceX не комментирует ситуацию, но динамика показывает, что компания не собирается замедлять темпы развития сети Starlink.