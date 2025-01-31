GamesVoice готовит полный дубляж GTA San Andreas

Студия GamesVoice, известная качественными русскими дубляжами видеоигр, объявила о начале работы над озвучкой культовой GTA San Andreas. Для полного перевода всех сюжетных диалогов и реплик NPC команде потребуется собрать 1,2 миллиона рублей.

Проект обещает быть масштабным, поскольку в игре множество персонажей с уникальными голосами, а общий объем реплик велик даже по современным меркам. По предварительным оценкам студии, весь процесс полной озвучки игры на русский язык займет от двух до трех лет.

GamesVoice уже зарекомендовала себя благодаря профессиональным локализациям, среди которых – недавний дубляж GTA Vice City, который вышел для оригинальной игры и для фанатского ремейка GTA Vice City: Nexgen Edition. Озвучка той игры включала все сюжетные диалоги и реплики всех персонажей, включая радиостанции, что получило высокую оценку игроков.

Больше деталей студия обещает раскрыть завтра. Остается ждать новых подробностей и надеяться, что амбициозный проект найдет поддержку у поклонников серии.