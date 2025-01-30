Окончательное решение по GTA 6 будет принято не раньше мая 2025 года

Поклонники GTA 6 с нетерпением ждут новой информации о грядущем хите Rockstar Games, однако, по словам известного инсайдера videotechuk_, сегодня никакого анонса не состоится. Он отметил, что компания сосредоточена на обновлениях для GTA Online, но намекнул, что новости могут появиться уже завтра или в начале следующей недели.

Тем временем в сети появились слухи о возможных задержках релиза. Бывший сотрудник Rockstar, проработавший в студии 14 лет, заявил, что разработчики не готовы назвать точную дату выхода GTA 6, и окончательное решение будет принято не раньше мая 2025 года. Он также подчеркнул, что Rockstar не стремится конкурировать с другими студиями и выпустит игру только тогда, когда будет полностью довольна качеством.

После выхода первого трейлера GTA 6 в декабре 2023 года фанаты надеялись, что в 2024-м появится больше информации о проекте. Однако Rockstar Games продолжает хранить молчание, что только подогревает интерес. Остается надеяться, что долгожданный второй трейлер действительно появится в ближайшие недели.