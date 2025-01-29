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Amogus54
В CS2 стартовал второй сезон «Премьера» и изменены характеристики оружий
Разработчики Counter-Strike 2 представили свежий патч, знаменующий начало второго сезона режима «Премьер»

Второй сезон режима «Премьер» стартовал, и теперь игроки могут снова участвовать в рейтинговых матчах. Пользователи, заработавшие рейтинг в первом сезоне, получат памятную медаль со статистикой. Однако рейтинги были перекалиброваны, поэтому для их восстановления потребуется выиграть 10 матчей. Кроме того, в маппул добавили Train, а Vertigo исключили.

Патч внес важные изменения в экономику и характеристики оружия:

  • Стоимость M4A4 снижена до $2900, что сделает ее более доступной.

  • FAMAS теперь обладает лучшей точностью, а его цена уменьшена до $1950.

  • MP9, MP5-SD и MP7 стали менее точными при стрельбе в приседе.

  • Точка прицела на AUG и SG переработана для комфортного ведения огня на дальних дистанциях.

Разработчики улучшили удобство игры за счет новых функций:

  • Появилась возможность динамического масштабирования радара – теперь он адаптируется к расположению союзников, бомбы и других ключевых объектов.

  • Упорядочены гранаты в интерфейсе наблюдателя – теперь их расположение соответствует порядку выбора оружия.

  • Переносимое C4 стало ярче, что улучшает его видимость на экране.

Другие улучшения

  • На карте Train исправлены ошибки и баги.

  • Восстановлена логика отката, позволяющая проигрывать поврежденные демо-записи.

  • Исправлена уязвимость, связанная с продажей револьвера R8.

  • Данные по контр-страйфу теперь доступны в игровых логах.

Обновление направлено на улучшение игрового процесса и баланса, а также на повышение удобства интерфейса.

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