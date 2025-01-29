Xbox готовит два крупных сюрприза в 2025 году

Microsoft активно работает над расширением линейки игр для Xbox в 2025 году. Официально уже подтвержден выход таких крупных тайтлов, как Fable, The Outer Worlds 2 и Ninja Gaiden 4, но, по данным журналиста The Verge Тома Уоррена, это далеко не всё — игроков ждут дополнительные сюрпризы.

Одним из возможных релизов станет Gears of War: E-Day — новая часть популярной франшизы. Первый тизер игры уже был представлен, а полноценный показ ожидается на летней презентации Xbox, где, возможно, объявят дату выхода проекта.

Также в сети довольно давно ходят слухи о возможном ремастере или ремейке The Elder Scrolls IV: Oblivion. Первоначально релиз планировался на весну-лето 2025 года, однако отсутствие новостей на январском ивенте Xbox может намекать на перенос релиза на вторую половину года.

Кроме того, на летнем шоу Xbox могут раскрыть новые подробности Contraband и Clockwork Revolution. Хотя эти игры предположительно запланированы на 2026 год, Microsoft может внести коррективы в свой график релизов и ускорить их выход.

В ближайшие месяцы нас ждёт множество новых анонсов, которые определят ближайшее будущее игр Xbox.