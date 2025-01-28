Sony не представила системные требования и не открывала предзаказы

Marvel’s Spider-Man 2 должен выйти на ПК уже 30 января, но Sony предпочитает хранить полное молчание. С момента анонса игры не было ни публикации системных требований, ни информации о старте предзаказов. Даже Deluxe-издание, которое на консолях предлагалось с бонусами за раннюю покупку, на ПК пока недоступно.

Такой подход к релизу заставляет игроков строить догадки. В сообществе уже обсуждается вероятность того, что Sony пересматривает стратегию выпуска своих эксклюзивов на ПК. Это особенно касается тех регионов, где ранее игры сталкивались с ограничениями в Steam из-за отсутствия локального PSN.

Игроки, ожидающие Marvel’s Spider-Man 2 на ПК, выражают недоумение по поводу отсутствия привычной информации. Системные требования, которые обычно публикуются за несколько недель до релиза, до сих пор не объявлены. Также непонятна ситуация с предзаказами: многие готовы оформить покупку заранее, но такой возможности попросту нет.

Для сравнения, прошлые релизы эксклюзивов Sony, такие как God of War или Horizon Zero Dawn, сопровождались активным продвижением на ПК. Предзаказы стартовали заранее, а системные требования публиковались за несколько недель до выхода.

Если релиз действительно состоится 30 января, как указано в анонсах, Sony придется в ускоренном темпе предоставлять игрокам всю необходимую информацию. В противном случае молчание компании может негативно сказаться на продажах.

Marvel’s Spider-Man 2 — это долгожданное продолжение популярной франшизы, которое завоевало любовь миллионов игроков на PS5. Теперь от Sony зависит, как эта игра будет встречена на ПК, ведь аудитория ПК-геймеров ждет от компании более открытого подхода и прозрачности.



