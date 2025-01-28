Эксклюзивность игр теряет смысл в современном мире

Генеральный директор Moon Studios, Томас Малер, поделился своими мыслями о будущем эксклюзивных игр в своем посте на платформе X (ранее Twitter). Он уверен, что стратегия Microsoft по отказу от строгой эксклюзивности выгодна для всей игровой индустрии и в конечном итоге приведет к тому, что эксклюзивные тайтлы исчезнут.

Разработчик отметил, что несколько лет назад его студия выбрала Microsoft в качестве издателя игры Ori and the Blind Forest, поскольку в то время не было возможности выпустить проект на PlayStation и Nintendo Switch. Однако сейчас ситуация изменилась: Microsoft уже перенесла Hi-Fi Rush, Grounded и ряд других игр на конкурирующие платформы. По слухам, компания планирует выпустить Microsoft Flight Simulator и даже Halo на PlayStation.

Малер сравнил индустрию игр с рынком кино, отметив, что было бы странно, если бы определенные фильмы выходили только на плеерах Sony, а другие – только на устройствах Samsung. Он подчеркнул, что технически Xbox Series X и PlayStation 5 обладают схожим железом, а перенос игр между платформами не представляет большой сложности.

На этом фоне возникает вопрос: как долго Sony сможет удерживать свою строгую политику эксклюзивности? В последние годы компания уже выпустила такие хиты, как God of War, Spider-Man и Horizon Zero Dawn на PC, что свидетельствует о постепенном изменении подхода.

Игровая индустрия стремительно развивается, и, возможно, вскоре концепция эксклюзивных игр останется в прошлом, открывая доступ к любимым тайтлам для всех игроков, независимо от платформы.