Также Take-Two готовит новости для инвесторов/

Фанаты серии Grand Theft Auto с нетерпением ожидают предстоящую встречу инвесторов Take-Two Interactive, которая запланирована на ближайшие дни. Многие надеются, что именно на этом мероприятии будут раскрыты долгожданные новости о GTA 6 или объявлено о выходе версии GTA 5: Expanded & Enhanced для ПК.

Параллельно с этим продолжается обсуждение политики Rockstar Games по отношению к фанатским модификациям. Оббе Вермей, бывший технический директор Rockstar North, пролил свет на причины, по которым компания блокирует моды.

Он отметил, что Take-Two Interactive и Rockstar Games остаются коммерческими организациями и их главная задача — защита своих бизнес-интересов. Моды, такие как VC NextGen Edition для GTA 4 или Liberty City Preservation Project, могут подрывать продажи официальных продуктов, включая Definitive Edition.

"Это не потому, что они ненавидят моддеров или фанатов, а потому что модификации могут нанести ущерб их коммерческим проектам", — пояснил Вермей. Тем не менее он выразил надежду, что компании позволят существование тем модам, которые не конкурируют с официальными продуктами. В качестве примера он привёл проект DCA3 (Dreamcast порт GTA 3), который не затронул бизнес Take-Two.