Новый DLC для Mortal Kombat 1? Инсайдер интригует фанатов

Несмотря на заявления о том, что NetherRealm Studios завершает поддержку Mortal Kombat 1, последние события могут говорить об обратном. Эд Бун, креативный директор студии, недавно намекнул на возможное возвращение команды с новым контентом.

Дополнительный интерес вызвало открытие датамайнера Interloko. Проанализировав недавний патч игры, он обнаружил намёки на разработку третьего пакета дополнений — Kombat Pack 3. В частности, речь идёт о файлах, указывающих на возможное добавление персонажа Коталя Кана.

NetherRealm пока не делала официальных заявлений по поводу нового DLC, однако эти находки дают фанатам надежду на продолжение расширения вселенной Mortal Kombat 1. Kombat Pack 3 может стать следующим шагом в поддержке игры, добавив в неё новых бойцов, режимы и, возможно, дополнительные арены.

Mortal Kombat 1, вышедшая в 2023 году, уже получила несколько крупных дополнений, включая героев из других франшиз. Фанаты оценили новые механики и визуальные улучшения, однако запрос на свежий контент остаётся высоким. Если слухи подтвердятся, игра сможет ещё долго удерживать внимание аудитории.