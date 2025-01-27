Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
Китай инвестирует триллион юаней в искусственный интеллект
Эта мера является ответом на действия США

Китай делает крупный шаг в развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ), объявив о масштабных инвестициях в размере триллиона юаней (примерно 138 миллиардов долларов). Этот проект, названный AI Industry Development Action Plan, станет частью государственной стратегии, направленной на создание мощной инфраструктуры для внедрения и развития нейросетей и ИИ.

План Поднебесной во многом похож на американскую инициативу Stargate Project, в рамках которой США планируют вложить 500 миллиардов долларов. Однако ключевое различие заключается в подходах к финансированию. Если в США основной упор делается на частные инвестиции и поддержку стартапов во главе с такими лидерами, как OpenAI, то в Китае финансирование будет исходить от государства. Средства направят на поддержку крупнейших технологических компаний, включая Baidu, ByteDance, Alibaba и DeepSeek.

Эти инвестиции не только усилят позиции Китая на мировой арене ИИ, но и поспособствуют созданию новых рабочих мест, развитию высоких технологий и укреплению внутреннего рынка. Нейтральная политика Китая в данном направлении предполагает, что ИИ станет не просто технологическим инструментом, а важной частью экономики.

На фоне глобальной гонки за лидерство в области ИИ, Китай демонстрирует серьезные амбиции. Такие шаги призваны не только поддержать внутренний рынок, но и показать мировое доминирование страны в технологической сфере.

#сша #китай #искусственный интеллект #openai #сша vs китай #bytedance #alibaba #baidu #deepseek
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Самый богатый человек Индии запускает крупнейший в мире центр обработки данных за $30 млрд
4
Японский разработчик создал клон Playstation 1 под названием Superstation One для запуска ретро-игр
14
Словения заплатила штраф в 4 миллиона евро за отказ от покупки немецких бронетранспортёров Boxer
+
Джон Кармак написал движок самого первого Doom в течение 28-часового кодинг-марафона
3
Китай внедряет новое сверхмощное микроволновое оружие Hurricane-3000 для борьбы с роями БПЛА
1
Владелец Cybertruck сэкономил $3000, самостоятельно отремонтировав электрический пикап
4
Игровой ПК MSI с RTX 5080, Core Ultra 9 285K и встроенным 13-дюймовым экраном продаётся за $4140
5
Решения «Лаборатории Касперского» вновь подтвердили свою 100% эффективность в тестах SE Labs
3
Режим производительности в DLSS 4 дает картинку лучше, чем качество в DLSS 3
17
Ryzen 7 9800X3D появился в продаже у нескольких розничных продавцов по цене ниже стандартной
1
Hardware Unboxed: мультигенератор кадров GeForce RTX 5000 вызывает артефакты изображения
11
В РФ на заводе "Саста" благодаря станкам с пятиосевой обработкой будут выпускать сложные авиадетали
2
Игрок в Diablo 4 потерял 400 уникальных предметов одним махом
7
На международный рынок вышел новый защищённый смартфон с батареей на 10 100 мАч Doogee S200X
1
Обновление KB5049981 для Windows 10 приводит к проблемам с USB, Wi-Fi и ряду других неполадок
2
PowerColor официально представила свои видеокарты RX 9070 XT Hellhound и RX 9070 XT Reaper
+
Флагман Xiaomi 15 Ultra получит две новые камеры телефото
+
Российская компания "Элемент" выпустила первые силовые модули на карбиде кремния
+
Бывший дизайнер Arkane раскрыл причину закрытия Dishonored
2
Google ещё больше усложняет кражу Android-смартфонов с помощью функции «Проверка личности»
+

Популярные статьи

Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
221
Британия направит в Балтийское море сверхмалошумные подводные дроны для поиска подлодок РФ
13
Собираем геймерский ПК из новых комплектующих для любых требовательных игр в 1080р@60fps за 70 000р
25
Апгрейд или покупка нового игрового ПК - стоит ли самостоятельно собирать компьютер в 2025 году
38
Краткий обзор кулера PCCooler RT500 Digital ARGB BK
3
Китайский грузовой беспилотник CH-YH1000 конкурирует с транспортными самолетами Airbus и Boeing
3
Итоги гоночного уик-энда 25-26 января
+
Microsoft Copilot в Офис 365 встречайте новую - старую надоедливую «Клиппи» из нулевых
2

Сейчас обсуждают

Галгай
11:39
Пусть лучше будет Александр Лукашенко, чем эти клоуны.
Александр Лукашенко побеждает на выборах президента Беларуси — ЦИК РБ
Roditch
11:38
Ну если учесть, что до 1994 года из страны форсированно делали антироссию, то да - собственноручно сорвал шпионскую операцию. Вместо развития русофобии взял направление на экономическое развитие респу...
Александр Лукашенко побеждает на выборах президента Беларуси — ЦИК РБ
Китя
11:36
5080 бери и не парься. радик тебе ничего уже предложить не сможет.
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
nonses84
11:36
Что-то мне кажется это не учения!
В Греции закрыли на пять дней железнодорожную ветку для переброски техники НАТО в рамках учений
Alagar81
11:35
Аналогично, уже много лет сижу на ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Х570) и ни разу не пожалел, даже всеобщие страхи по части кулера на чипсете до сих пор не оправдались (крутится, не слышно не видно его)
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
Roditch
11:31
OLED-монитор с диагональю 48" должно быть только для работы нужен... Никаких развлекух.
Встроенная графика процессора Ryzen AI Max+ 395 смогла обойти мобильную RTX 4070 в среднем на 23,2%
Русский
11:30
батя топ. он узнал откуда готовится нападение и собственноручно сорвал шпионскую операцию
Александр Лукашенко побеждает на выборах президента Беларуси — ЦИК РБ
Александр Сечков
11:29
С максимальным в бенчмарках да, прилично хавает, но вот в рабочих, ежедневных, то за счёт малых, вполне неплохо.
В свежем тесте Core Ultra 9 285K выдал на 36% меньше FPS в играх в сравнении с Ryzen 7 9800X3D
Александр Сечков
11:27
Генератор вообще не впечатляет, только циферки в разделе ФПС растут, плавности не добавляет. Просто при прочих равных, особенно цена, лучше брать последнее поколение.
Почему новые видеокарты NVIDIA не интересны геймерам, а серию GeForce RTX 50 лучше пропустить
Русский
11:26
146%
Александр Лукашенко побеждает на выборах президента Беларуси — ЦИК РБ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем