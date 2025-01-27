Эта мера является ответом на действия США

Китай делает крупный шаг в развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ), объявив о масштабных инвестициях в размере триллиона юаней (примерно 138 миллиардов долларов). Этот проект, названный AI Industry Development Action Plan, станет частью государственной стратегии, направленной на создание мощной инфраструктуры для внедрения и развития нейросетей и ИИ.

План Поднебесной во многом похож на американскую инициативу Stargate Project, в рамках которой США планируют вложить 500 миллиардов долларов. Однако ключевое различие заключается в подходах к финансированию. Если в США основной упор делается на частные инвестиции и поддержку стартапов во главе с такими лидерами, как OpenAI, то в Китае финансирование будет исходить от государства. Средства направят на поддержку крупнейших технологических компаний, включая Baidu, ByteDance, Alibaba и DeepSeek.

Эти инвестиции не только усилят позиции Китая на мировой арене ИИ, но и поспособствуют созданию новых рабочих мест, развитию высоких технологий и укреплению внутреннего рынка. Нейтральная политика Китая в данном направлении предполагает, что ИИ станет не просто технологическим инструментом, а важной частью экономики.

На фоне глобальной гонки за лидерство в области ИИ, Китай демонстрирует серьезные амбиции. Такие шаги призваны не только поддержать внутренний рынок, но и показать мировое доминирование страны в технологической сфере.