Valve усиливает меры по борьбе с читерами

Компания Valve продолжает совершенствовать игровую среду в Counter-Strike 2. На днях датамайнер Gabe Follower сообщил о том, что разработчики активно работают над тестированием новой античит-системы – VAC 3.0. Ее внедрение обещает значительно улучшить соревновательный опыт и усилить защиту от нечестных игроков.

По информации источника, тестирование проходит с активацией всех модулей античита одновременно. Первыми результаты смогли увидеть бета-тестеры, и, по их словам, новая технология показывает впечатляющую эффективность.

Несмотря на это, Valve пока не делала официальных заявлений о том, когда обновление будет запущено для широкой аудитории. Однако инсайдеры ожидают, что релиз может состояться уже в ближайшие дни, чтобы подготовить почву для будущих крупных турниров.

VAC 3.0 станет важным шагом в борьбе с читерами, чья активность в соревновательных шутерах давно вызывает недовольство игроков. Система обещает более быстрое распознавание стороннего ПО, повышенную адаптивность и постоянные обновления для противостояния новым угрозам.

Counter-Strike 2 уже закрепила за собой репутацию одной из самых популярных игр в жанре шутеров. Обновление античита – это еще один шаг в создании комфортной и честной игровой среды, которая привлекает миллионы пользователей по всему миру.