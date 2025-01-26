Игра установила рекорд среди всех Final Fantasy в Steam.

Final Fantasy VII Rebirth, вторая часть ремейка японской RPG, покорила игроков. Steam-версия игры собрала одновременно 40 тысяч активных пользователей, что стало рекордом для одиночных игр франшизы Final Fantasy. По общему числу игроков её смогла обойти только MMORPG Final Fantasy XIV Online, которая остаётся лидером среди всех частей серии.

Игра, разработанная Square Enix Creative и Business Unit I, а изданная Square Enix, вышла в 2024 году и является продолжением Final Fantasy VII Remake (2020). Она сочетает реалистичные экшен-битвы и стратегический подход, что особенно привлекло фанатов серии. Одной из главных особенностей Rebirth стало появление открытого мира, дающего игрокам больше свободы для исследования, а также значительное увеличение объёма дополнительного контента.

Хотя изначально Final Fantasy VII Rebirth изначально была эксклюзивом для PlayStation, спустя год с небольшим игра смогла найти широкую аудиторию среди пользователей PC. Успех Rebirth в Steam демонстрирует, что даже спустя десятилетия Final Fantasy VII остаётся одной из самых любимых JRPG.

Рекордные показатели одновременных игроков подтверждают, что спрос на качественные ремейки классических игр сохраняется. Для Square Enix это также является стимулом продолжать развивать серию и уделять внимание качеству проработки своих проектов.

Пока фанаты наслаждаются второй частью трилогии, многие с нетерпением ждут заключительной части ремейка, которая обещает ещё больше сюрпризов и дополнений к истории, полюбившейся миллионам геймеров.