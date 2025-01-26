GTA Online 2 станет отдельной игрой: фанаты могут ждать изменения в монетизации.

Согласно информации, полученной от известного датамайнера Tez2, компания Rockstar Games готовится к разделению своих будущих релизов — GTA 6 и GTA Online 2. Оба проекта будут выпущены как самостоятельные игры, что даст игрокам возможность выбирать нужный контент без необходимости покупать всё сразу.

Подобная стратегия уже применялась Rockstar ранее, когда многопользовательский режим Red Dead Online был представлен как отдельный продукт, позволяя игрокам приобретать лишь онлайн-режим, а затем, по желанию, докупать сюжетную часть. Однако пока неизвестно, будет ли такая возможность доступна и для GTA 6.

Фанаты полагают, что разделение игр может быть связано с новым способом монетизации. По слухам, GTA Online 2 может получить подписочную модель, схожую с уже существующей GTA+. Подобный подход может оказаться успешным с учётом популярности предыдущих онлайн-проектов Rockstar.

Слухи о стоимости будущих игр также вызывают беспокойство. Уже давно ходят слухи, что GTA 6 может обойтись в $100 или даже больше, учитывая разделение проектов. Rockstar пока никак не комментирует возможные ценовые модели.

В то же время игровое сообщество продолжает ждать второй трейлер GTA 6. Долгое молчание Rockstar только усиливает волнение, а интернет наполняется многочисленными теориями и слухами о том, когда же компания представит новую информацию.