Культовая игра от Rockstar Games вновь напомнила о себе, поставив новый рекорд по количеству одновременно играющих пользователей. Благодаря щедрой скидке в 80%.

Культовая игра Red Dead Redemption 2 2018 года от Rockstar Games вновь напомнила о себе, поставив новый рекорд по количеству одновременно играющих пользователей. Благодаря щедрой скидке в 80% на платформе Steam, проект привлёк волну новых и возвращающихся игроков. Онлайн активно продолжает расти, укрепляя позиции игры как одной из самых популярных в жанре игр в открытом мире.

За последние дни статистика Steam показала значительное увеличение числа пользователей, играющих в RDR 2 одновременно. Многие игроки воспользовались скидкой, чтобы впервые оценить проработанный мир Дикого Запада или вновь окунуться в захватывающую историю Артура Моргана.

Стоит отметить, что интерес подогревает и многопользовательский режим Red Dead Online, который даёт возможность игрокам исследовать мир, участвовать в миссиях и развивать своего персонажа. Несмотря на то, что Rockstar завершила активную поддержку онлайн-режима, он всё ещё остаётся популярным благодаря огромному количеству контента и вниманию самих игроков к нему.

RDR 2 получила признание за свой детализированный мир, невероятную графику и драматичный сюжет. Проработанные персонажи и внимание к мелочам сделали её одной из лучших игр десятилетия.

Текущая скидка будет сохраняться до 6 февраля.



