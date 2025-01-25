Глобальный проект вышел в релиз и его можно скачать совершенно бесплатно

Модификация GTA Vice City The Nextgen Edition, созданная командой Revolution Team, переносит культовую игру 2002 года на движок RAGE из GTA 4. Теперь весь игровой контент, включая сюжетные и побочные миссии, а также новые пасхалки, доступен для прохождения на обновлённой графике.

Одним из ключевых преимуществ мода является его полная автономность: для установки и запуска проекта оригинальная игра не требуется. Достаточно скачать, установить и наслаждаться улучшенным Vice City без сложностей совместимости.

За два дня до выхода модификации студия Take-Two Interactive неожиданно заблокировала YouTube-канал разработчиков без каких-либо объяснений. Несмотря на трудности, команда подчёркивает, что проект был создан "фанатами для фанатов" и абсолютно бесплатен.

Поведение Take-Two Interactive вызывает вопросы среди игрового сообщества. Студия регулярно блокирует проекты моддеров, хотя многие из них привлекают новый интерес к культовым играм. Revolution Team выражает благодарность разработчикам оригинальной игры за вдохновение.

Ссылка на модификацию доступна здесь. Разработчики просят оставаться на раздаче как можно дольше, чтобы больше игроков смогли оценить их труд.







