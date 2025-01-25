Train возвращается, а M4A4 дешевеет: детали второго сезона в CS2

Компания Valve официально анонсировала начало второго сезона популярного режима «Премьер» в Counter-Strike 2, который стартует уже на следующей неделе. Игроков ждут как свежие изменения в игровом процессе, так и уникальные награды для участников.

По завершении первого сезона игрокам, чей ранг был актуален на момент окончания, будет присвоена специальная медаль, закреплённая в их профиле. Чтобы заработать награду за второй сезон, необходимо выполнить несколько условий: иметь хорошую репутацию учётной записи, одержать минимум 25 побед в матчах «Премьер» и сохранить ранг до конца сезона.

Как и в первом сезоне, игроки смогут заработать медаль второго сезона. Её цвет будет зависеть от вашего наивысшего рейтинга CS, достигнутого за сезон, а количество полос на медали (до пяти) будет соответствовать числу ваших побед в матчах «Премьер» (одна полоса за каждые 25 побед).

В рамках второго сезона Train возвращается в карту активного пула, заменяя Vertigo в режиме «Премьер». Помимо этого, разработчики снизят стоимость штурмовой винтовки M4A4, а характеристики FAMAS будут переработаны, чтобы сделать оружие более конкурентоспособным в игре. Эти изменения, по мнению разработчиков, сделают баланс более гибким и разнообразным.