Роджер Кларк из RDR 2 высказался о спекуляциях вокруг GTA 6

Роджер Кларк, актёр, подаривший голос Артуру Моргану в Red Dead Redemption 2, обратился к фанатам Rockstar Games с неожиданным призывом. В своём заявлении он попросил прекратить попытки угадать дату выхода второго трейлера GTA 6.

"Пожалуйста, хватит предполагать дату выхода второго трейлера GTA 6. У вас нет ни единой чёртовой подсказки, и это уже более чем очевидно", — написал Кларк.

Такая реакция актёра связана с постоянными спекуляциями в игровом сообществе. После выхода первого трейлера Grand Theft Auto VI в конце 2023 года фанаты пытаются любыми способами вычислить дату следующего анонса. Некоторые анализируют твиты Rockstar Games, другие изучают коды их сайта, а третьи просто полагаются на слухи и предположения.

Rockstar Games пока не торопится делиться подробностями, оставляя фанатов в напряжении. Каждый новый слух или утечка вызывает бурное обсуждение в социальных сетях и на форумах.

Роджер Кларк, хоть и не имеет прямого отношения к GTA 6, стал частью обсуждения из-за своей роли в другой культовой игре Rockstar — Red Dead Redemption 2. Его комментарий подчёркивает усталость многих от нескончаемых спекуляций и догадок.