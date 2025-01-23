Horizon MMO жив: журналист опроверг слухи о закрытии игры

Недавно игровое сообщество всколыхнули новости о якобы закрытии онлайн-игры по вселенной Horizon, над которой работает корейская компания NCSOFT. Однако, как позже выяснилось, произошла ошибка. Выяснилось, что упомянутый проект никак не связан с франшизой Horizon от Guerrilla Games.

Horizon MMORPG, разрабатываемая на Unreal Engine 5, всё ещё находится в стадии производства. По состоянию на 2023 год над игрой трудились более 100 человек. Предполагается, что игра выйдет на ПК и мобильных устройствах. Однако внутри компании NCSOFT имеются определённые проблемы, которые необходимо решить, чтобы проект стабильно развивался и вышел в срок — предположительно к 2025 году.

Параллельно с этим Guerrilla Games работает над двумя крупными проектами:

Мультиплеерным спин-оффом Horizon, который никак не связан с игрой от NCSOFT.

Полноценной третьей частью серии Horizon. По словам журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера, релиз игры не стоит ожидать в ближайшие годы.

Sony и NCSOFT пока воздерживаются от комментариев, но фанаты франшизы могут быть уверены, что работа над Horizon MMO продолжается, а Guerrilla Games сосредоточена на своих собственных амбициозных проектах.