Закулисье BioWare: трудности, уроки и перспективы Mass Effect 5

Бывший продюсер BioWare Майк Дарра поделился подробностями о состоянии студии и текущей разработке Mass Effect 5. За последние годы компания столкнулась с множеством внутренних проблем, которые серьёзно повлияли на её производственные процессы.

Во времена с 2008 по 2012 год BioWare удавалось выпускать игры ежегодно, поскольку студия могла одновременно работать над несколькими проектами. Однако с переходом на движок Frostbite и разработкой Dragon Age: Inquisition производство стало значительно сложнее. Одновременная работа над двумя крупными играми оказалась невозможной, что отразилось на графике релизов.

Катастрофическим ударом по студии стала разработка Mass Effect: Andromeda. Руководство заставило всех сотрудников, включая команды Anthem и Dragon Age 4, бросить свои проекты ради завершения Andromeda. Этот период сильно замедлил работу над другими играми и ослабил позиции студии.

Ситуацию усугубило закрытие BioWare Montreal в 2017 году и поглощение команды EA Motive. Кроме того, BioWare перестала выпускать дополнения, которые ранее служили отличной площадкой для обучения новых сотрудников.

Рабочее название новой части серии — Bowie. По словам Дарры, до конца 2021 года проект практически не развивался, так как студия была сосредоточена на завершении Dragon Age: The Veilguard. Только летом 2023 года Mass Effect 5 перешла в стадию предварительного производства. На текущий момент проектом занимается небольшая команда ведущих разработчиков, а большая часть сотрудников помогает другим студиям EA.

Дарра подчёркивает, что одной из ключевых проблем BioWare остаётся поиск квалифицированных кадров. Возвращение необходимых специалистов для полноценного производства Mass Effect 5 может стать серьёзным вызовом для менеджмента EA.

Несмотря на трудности, Дарра остаётся оптимистичным. Он считает, что BioWare сейчас сосредоточена исключительно на создании новой Mass Effect и приложит максимум усилий, чтобы оправдать ожидания поклонников.