Разработчики из Warhorse Studios раскрыли дорожную карту Kingdom Come: Deliverance 2. Игра, релиз которой запланирован на 4 февраля 2025 года, уже обещает стать одной из самых масштабных RPG. Грядущий контент будет включать бесплатные обновления и три крупных сюжетных дополнения, выходящих в течение года.
Весна: старт бесплатного контента
Сразу после выхода игры разработчики порадуют игроков крупным бесплатным обновлением. В него войдут:
- Гонки на лошадях — возможность проверить свои навыки верховой езды.
- Хардкорный режим — для тех, кто ищет настоящих испытаний.
- Барберы — позволит менять внешний вид персонажа, включая причёски и бороды.
Лето: первое сюжетное DLC
Первое дополнение будет посвящено художнику с загадочным прошлым. Игроков ждёт история, связанная с искусством и интригами средневековья.
Осень: кузница и её развитие
Второе DLC расширит крафтовую систему, сосредоточенную на кузнечном деле. Игроки смогут развивать собственную кузницу, изготавливать уникальное оружие и броню.
Зима: борьба с эпидемией
Третье дополнение расскажет историю смертельной болезни, которая угрожает жителям. Игрокам предстоит решить, как справиться с этой трагедией, и столкнуться с моральными дилеммами.
Kingdom Come: Deliverance 2 станет продолжением оригинальной игры, выпущенной в 2018 году. В сиквеле Warhorse Studios обещает улучшенную графику, более проработанные механики и длинный проработанный сюжет.