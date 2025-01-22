Планы на Kingdom Come 2: гонки, барберы и сюжетные дополнения

Разработчики из Warhorse Studios раскрыли дорожную карту Kingdom Come: Deliverance 2. Игра, релиз которой запланирован на 4 февраля 2025 года, уже обещает стать одной из самых масштабных RPG. Грядущий контент будет включать бесплатные обновления и три крупных сюжетных дополнения, выходящих в течение года.

Весна: старт бесплатного контента

Сразу после выхода игры разработчики порадуют игроков крупным бесплатным обновлением. В него войдут:

Гонки на лошадях — возможность проверить свои навыки верховой езды.

Хардкорный режим — для тех, кто ищет настоящих испытаний.

Барберы — позволит менять внешний вид персонажа, включая причёски и бороды.

Лето: первое сюжетное DLC

Первое дополнение будет посвящено художнику с загадочным прошлым. Игроков ждёт история, связанная с искусством и интригами средневековья.

Осень: кузница и её развитие

Второе DLC расширит крафтовую систему, сосредоточенную на кузнечном деле. Игроки смогут развивать собственную кузницу, изготавливать уникальное оружие и броню.

Зима: борьба с эпидемией

Третье дополнение расскажет историю смертельной болезни, которая угрожает жителям. Игрокам предстоит решить, как справиться с этой трагедией, и столкнуться с моральными дилеммами.

Kingdom Come: Deliverance 2 станет продолжением оригинальной игры, выпущенной в 2018 году. В сиквеле Warhorse Studios обещает улучшенную графику, более проработанные механики и длинный проработанный сюжет.