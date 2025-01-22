Аккаунт Илона Маска в Path of Exile 2 поймали на нарушении правил

Сообщество Path of Exile 2 оказалось возмущено: персонаж Илона Маска в игре был замечен за фармом во время инаугурации Дональда Трампа, на которой сам бизнесмен присутствовал лично. Многие фанаты, включая популярного контент-мейкера Quin69, выразили своё негодование и потребовали от разработчиков Grinding Gear Games забанить аккаунт миллиардера за нарушение правил.

Как утверждают пользователи, подобная активность является явным доказательством использования сторонних "бустеров", что запрещено правилами игры. Возмущённые игроки заявляют: "Если для богатых такие вещи остаются безнаказанными, то где справедливость?"

Это не первый случай, когда Илон Маск оказывается в центре обсуждений среди геймеров. Известно, что он является поклонником хардкорных RPG, и неоднократно хвастался своими достижениями в играх. Однако подобные случаи ставят под сомнение, насколько "честно" ведётся его прогресс.

Некоторые игроки высказывают сомнения относительно способности Grinding Gear Games решительно реагировать на нарушение со стороны столь известного человека. "Если они проигнорируют это, репутация разработчиков может пострадать", — отмечают комментаторы на форумах.

Скандалы, подобные этому, ставят перед разработчиками сложный выбор: наказать нарушителя вне зависимости от его статуса или столкнуться с обвинениями в неравном отношении к игрокам. Grinding Gear Games пока не сделали официального заявления, но внимание к ситуации продолжает расти.

Сообщество геймеров в целом остаётся единым в одном: правила должны быть равны для всех. Независимо от того, Илон Маск это или рядовой игрок, нарушение должно быть наказано.