США и Китай нашли компромисс по TikTok

Китайские власти изменили свою позицию по отношению к продажам TikTok. Как заявил представитель МИД КНР, компании теперь могут самостоятельно принимать решения о продаже активов, несмотря на ранее заявленное намерение блокировать любые попытки принудительной продажи.

Этот шаг открывает дорогу к возможной передаче американской части TikTok в другие руки. Напомним, что недавно звучали предложения разделить компанию таким образом, чтобы США получили 50% капитала.

Интерес к покупке TikTok уже выразили несколько известных предпринимателей. Среди возможных покупателей называют Илона Маска. Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу даже был замечен на инаугурации Дональда Трампа, что породило множество слухов о переговорах на высшем уровне.

TikTok, одна из самых популярных социальных платформ в мире, неоднократно становился объектом политических споров. США ранее высказывали обеспокоенность по поводу безопасности данных пользователей и обвиняли платформу в сотрудничестве с китайскими властями.

Возможная продажа TikTok может повлиять на всю индустрию социальных сетей. Если сделка будет завершена, это откроет доступ американским компаниям к огромной базе пользователей платформы, а также решит этот многолетний конфликт между странами.

Эксперты отмечают, что такая сделка может существенно изменить подход к управлению TikTok. Новые владельцы смогут внедрить свои механизмы монетизации и сделать платформу еще более привлекательной для рекламодателей.

Пользователям, однако, переживать не стоит: изменения в управлении вряд ли коснутся самого функционала приложения. TikTok продолжит оставаться местом для творчества, развлечений и общения миллионов людей по всему миру.