Larian поделилась занимательной статистикой касательно модов на игру

Baldur’s Gate 3 продолжает удивлять: Larian Studios объявили, что число скачиваний модификаций для игры перевалило за впечатляющие 100 миллионов. Это достижение не только подчеркивает популярность RPG, но и демонстрирует, насколько игроки ценят возможность кастомизировать свой игровой опыт.

Среди наиболее востребованных модов доминируют улучшения удобства игры. Эти модификации делают интерфейс более удобным, добавляя полезные функции, которые упрощают взаимодействие с игровым миром. Не менее популярны моды, предлагающие новые возможности кастомизации: прически, уникальные пресеты для персонажей и другие визуальные дополнения.

Геймплейные модификации также завоевали признание фанатов. Особым спросом пользуются классы Мистика и Кровавого мага, а также широкий выбор заклинаний. Многие из них основаны на правилах D&D 5e, однако в коллекции встречаются и полностью оригинальные фанатские разработки.

Несмотря на успех, Larian не раскрыли, какой процент скачиваний приходится на моды, связанные с популярными персонажами, такими как Астарион и Шедоухарт. Однако поклонники уверены, что эти герои остаются в центре внимания сообщества.

С момента своего релиза в 2023 году Baldur’s Gate 3 получила признание критиков и игроков, став одной из самых успешных RPG последних лет. Встроенная поддержка модов лишь усилила интерес к проекту, сделав его платформой для творчества и экспериментов.