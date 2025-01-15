Новые проекты Ubisoft по Assassin's Creed: планы на ближайшие 5 лет

По данным Insider Gaming, ремейк Assassin’s Creed: Black Flag, первоначально запланированный на ноябрь 2025 года, был отложен. Причиной задержки стали изменения в расписании Ubisoft, вызванные проектом Assassin’s Creed Shadows. Это решение затронуло и другие проекты франшизы, включая мультиплеерное ответвление и мобильную игру, которая должна была выйти во втором квартале текущего года.

Ubisoft изначально планировала выпустить около 10 проектов по Assassin’s Creed в течение следующих пяти лет. Однако, как отмечают аналитики, планы компании могут измениться в любой момент. Несмотря на переносы, разработчики остаются амбициозными. Ремейк Assassin’s Creed 4: Black Flag должен получить значительно улучшенную графику, обновлённую боевую систему и уникальные механики взаимодействия с дикой природой. Ubisoft стремится превратить оригинальную игру 2013 года в полноценный современный ААА-проект.

Дополнительным подтверждением информации от Insider Gaming стал ранний геймплей ремейка, предоставленный редакции. Однако инсайдеры решили не делиться этим материалом публично, чтобы избежать утечки данных. Фанаты ожидают, что ремейк откроет новую страницу в истории серии, сохранив дух оригинала, но придав ему свежие черты.

Планы Ubisoft на будущее франшизы впечатляют. Компания работает над множеством проектов, включая крупные сюжетные игры, мобильные проекты и мультиплеерные ответвления. Однако неизвестно, что будет с этими планами в будущем, когда статус компании может измениться из-за её текущего финансового положения.