Doom и Starfield объединяются в честь 31-й годовщины

В честь 31-й годовщины легендарной игры Doom в Starfield появился уникальный тематический квест под названием "At Hell's Gate". Это событие стало настоящим подарком для фанатов как культового шутера, так и последнего проекта Bethesda.

Теперь пользователи, играющие на ПК и Xbox, могут загрузить обновление через Creation Club и отправиться на новое захватывающее приключение. "At Hell's Gate" предлагает окунуться в атмосферу космического ужаса, сразиться с жуткими культистами и ощутить знакомый дух Doom. Игроков ждёт возможность получить культовые предметы: оружие и броню Думгая, которые наверняка станут ценным дополнением в их коллекции.

Сам квест переносит геймеров в мрачный мир, наполненный опасностями и загадками. Bethesda сумела создать уникальное пересечение двух вселенных, что особенно порадует поклонников как Starfield, так и классического Doom. Дополнение подчёркивает идею, что даже спустя десятилетия после релиза оригинала Doom остаётся важной частью культуры видеоигр.

Для того чтобы скачать тематический квест, достаточно зайти в Creation Club, доступный на Xbox и ПК. Напомним, что Starfield от Bethesda стала одной из самых обсуждаемых RPG 2023 года. Игра предоставляет масштабный открытый мир, захватывающий сюжет и возможность исследовать множество планет. Интеграция элементов из Doom добавляет проекту свежести и нового опыта, делая его ещё привлекательнее для игроков.