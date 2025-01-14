Вампиры и средневековая Европа: что ждёт игроков в The Blood of Dawnwalker

Студия Rebel Wolves, основанная бывшими разработчиками CD Projekt Red, представила трейлер своей дебютной игры The Blood of Dawnwalker. Проект обещает стать новым словом в жанре дарк-фэнтези и экшн-RPG, предлагая глубокий лор и оригинальный подход к вампирской тематике.

The Blood of Dawnwalker перенесёт игроков в альтернативную средневековую Европу, вдохновлённую римской и балканской культурами. Игрокам предстоит погрузиться в мир, где царствуют чума, войны и вечное противостояние между людьми и вампирами.

Особенности игры:

Полностью открытый мир, созданный вручную без генерации контента, напоминающий стиль The Witcher 3, но с более динамичным геймплеем, зависящим от времени суток.

Даунволкеры – уникальная раса полу-людей, полу-вампиров. Днём они ведут обычную жизнь, а ночью превращаются в вампиров со специфическими способностями.

Глубокий лор, в котором вампиры – это не просто злодеи, а сложные персонажи с моральной неоднозначностью. Например, они могут исцелять чуму, но воздерживаются по своим причинам.

Мир, который меняется в зависимости от действий игрока. События в одной локации продолжаются, даже если герой занят квестами в другой.

Игра разрабатывается на Unreal Engine 5 и станет первой частью трилогии. Несмотря на относительно скромный бюджет в 50-70 миллионов долларов, разработчики обещают качественный подход и отсутствие элементов лайв-сервиса, NFT или микротранзакций. Это будет чистый одиночный опыт.

Точная дата выхода пока не объявлена, но этим летом разработчики планируют представить детальный геймплей. По предварительным оценкам, релиз игры может состояться уже в следующем году. Учитывая опыт команды и амбициозные планы, The Blood of Dawnwalker обещает стать одним из самых ожидаемых проектов в жанре RPG.