Ремейк GTA Vice City на базе движка GTA IV готов к релизу

Фанаты GTA: Vice City готовят настоящий подарок для других поклонников культовой игры. Проект GTA Vice City Nextgen Edition, который переносит весь контент игры на движок GTA IV, получил ориентировочное окно релиза — с 20 по 30 января.

Этот порт, созданный на энтузиазме любителей серии, предложит не только знакомые локации и миссии, но и улучшенную графику, более реалистичную физику, а также несколько новых пасхалок. Разработчики заверили, что при переносе они постарались сохранить дух оригинальной игры, добавив современные визуальные эффекты и улучшения, чтобы Vice City выглядела свежо даже в 2025 году.

Основной особенностью проекта является использование движка RAGE — того самого, что применялся в GTA IV. Благодаря этому игроки могут ожидать улучшенное освещение, переработанные текстуры, продвинутую систему разрушений и более реалистичную анимацию персонажей. Также фанаты отметили, что физика транспорта теперь напоминает ту, что была в четвёртой части, что должно сделать вождение более увлекательным и сложным.

Интерес к проекту уже проявили тысячи игроков, которые с нетерпением ждут релиза. Если всё пойдёт по плану, GTA Vice City Nextgen Edition станет одним из лучших фанатских ремейков за последние годы.