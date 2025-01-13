NVIDIA ответила на главный вопрос геймеров, почему RTX 5090 стоит $1999.

NVIDIA официально установила цену на свою топовую видеокарту RTX 5090 в $1999. Несмотря на высокую стоимость предыдущей модели RTX 4090, новый флагман оказался ещё дороже. Глава компании Дженсен Хуанг объяснил такой ценник тем, что передовые технологии требуют значительных затрат, и энтузиасты, стремящиеся получить максимум от своих игр, готовы платить за них.

По словам Хуанга, видеокарты уровня RTX 5090 предназначены для пользователей, которые хотят ощутить настоящую мощь современных технологий. В свою очередь многие иронично заметили, что 30 кадров в секунду в Cyberpunk 2077 при 4K-разрешении и с включённой полной трассировкой лучей — это уже результат колоссальной работы и огромных вычислительных мощностей, что оправдывает цену устройства.

Сообщество геймеров восприняло новость о цене на RTX 5090 неоднозначно. Многие считают, что стоимость в $1999 слишком высока, особенно учитывая, что даже такая мощная видеокарта не всегда позволяет достичь стабильных 60 FPS в тяжёлых играх при максимальных настройках.