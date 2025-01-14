Marvel Rivals страдает от странной проблемы: высокий FPS ухудшает пинг

Marvel Rivals, популярный супергеройский онлайн-экшен, столкнулся с неожиданной технической проблемой, которая удивила многих игроков. Пользователи заметили, что повышение частоты кадров приводит к значительному ухудшению пинга. Эта особенность заставляет некоторых геймеров вручную ограничивать FPS до 30, чтобы добиться стабильного соединения.

На форумах активно обсуждают эту аномалию. Один из пользователей, проживающий на удалённом острове в Карибском море, поделился своим опытом: «Обычно мой пинг держится на уровне 70 мс, но когда я увеличил FPS до 240, пинг резко вырос до 120+. Ограничив частоту кадров до 30, я вернул пинг к нормальным 70 мс».

Специалисты предполагают, что проблема может быть связана с особенностями работы сетевого кода Marvel Rivals. Возможно, игра синхронизирует данные по сети в зависимости от кадров в секунду, что приводит к резкому увеличению нагрузки на сервер при высоком FPS. Такой подход крайне необычен для многопользовательских игр, где синхронизация обычно отделена от графической производительности.

Разработчики из NetEase пока никак не прокомментировали эту ситуацию.