Графические различия Kingdom Come Deliverance 2 между версиями для Xbox Series X, PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro довольно незначительны

В сети появились первые обзоры производительности Kingdom Come Deliverance 2 на консолях нового поколения. Разработчики смогли добиться отличной оптимизации игры, предложив пользователям впечатляющий уровень производительности. На Xbox Series X и PS5 Pro в режиме производительности игра стабильно демонстрирует 60 FPS с редкими падениями до 50 кадров. Технология VRR позволяет сохранить частоту кадров выше отметки в 60 FPS.

Что касается разрешения, в режиме качества картинка на обеих платформах апскейлится с 1440p до 2160p, а в режиме производительности — с 1080p до 1440p. На PS5 Pro разрешение варьируется динамически, достигая 2160p, что добавляет гибкости отображению графики.

Версия для Xbox Series S, хоть и уступает старшим моделям, всё же предлагает достойный визуальный опыт. Здесь используются упрощённые текстуры и тени, а разрешение ограничено 1080p при стабильных 30 FPS. Несмотря на эти ограничения, игра выглядит весьма привлекательно.

Примечательно, что графические различия между версиями для Xbox Series X, PS5 и PS5 Pro минимальны. Это говорит о том, что разработчики постарались обеспечить равные возможности для всех владельцев консолей текущего поколения.