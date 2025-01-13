«Игровая усталость» — ключевая проблема индустрии: мнение Уилла Шена

Уилл Шен, один из главных квест-дизайнеров Starfield, в беседе с подкастом Kiwi Talkz поделился своим мнением о проблеме, с которой сталкиваются современные геймеры — усталости от проектов с огромным количеством контента. По его словам, игры, требующие десятки или даже сотни часов на полное прохождение, вызывают у игроков перегрузку, что негативно сказывается на их восприятии жанра.

Шен отметил, что популяризация открытых миров началась с таких хитов, как Skyrim, которые изначально привлекали игроков своей свободой и масштабом. Однако теперь, когда подобные игры стали массовым явлением, аудитория начинает ощущать усталость. Ситуацию усугубляют сложные боевые механики и элементы выживания с крафтом, которые присутствуют в большинстве современных тайтлов. Эти особенности часто превращают игровой процесс в рутину, лишая удовольствия тех, кто просто хочет расслабиться за игрой.

Он сравнил это с ранними MMORPG вроде World of Warcraft, которые удерживали аудиторию за счёт многолетней приверженности поклонников жанра. Однако сейчас в синглплеерных играх подобный подход теряет актуальность, так как не каждый игрок готов тратить месяцы на изучение механик и прохождение всего доступного контента.

В ответ на эту тенденцию растёт интерес к коротким и более компактным проектам. В качестве примера Шен привёл инди-хоррор Mouthwashing, прохождение которого занимает всего несколько часов. По его словам, такие игры позволяют игрокам быстрее вникнуть в сюжет, обсудить его с сообществом и получить полноценное впечатление без значительных временных затрат.