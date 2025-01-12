CD Projekt Red опровергла связь с Sweet Baby Inc., но вопросы о цензуре остаются

Генеральный директор CD Projekt Red Михал Новаковски в недавнем заявлении опроверг информацию о возможном сотрудничестве студии со Sweet Baby Inc., известной своим влиянием на инклюзивность в играх. По словам Новаковски, команда узнала о существовании этой компании лишь недавно и никогда не привлекала её к работе над своими проектами.

Однако, несмотря на прямое опровержение, это не смогло успокоить игроков, обеспокоенных влиянием политики инклюзивности на развитие игр CDPR. Основным поводом для недовольства стало то, что внутри студии существует собственный отдел, занимающийся вопросами разнообразия и инклюзии, который, по мнению некоторых фанатов, выполняет схожие функции с Sweet Baby Inc.

В последние годы многие крупные игровые компании всё чаще создают подразделения, занимающиеся инклюзивностью. С одной стороны, это помогает сделать игры более доступными и понятными для разных групп игроков, с другой — вызывает критику со стороны тех, кто опасается изменения привычного игрового опыта. В случае с CD Projekt Red, известной своим взрослым подходом к разработке, часть фанатов выразила опасения, что студия может начать адаптировать свои проекты под «мейнстримные» стандарты.

CDPR не первый раз сталкивается с подобной критикой. После выпуска Cyberpunk 2077 разработчики уже упоминали о стремлении сделать свои проекты более доступными для широкой аудитории. В то же время студия подчёркивала, что её приоритетом остаётся создание качественного и проработанного контента, а инклюзивность лишь помогает достичь этой цели.