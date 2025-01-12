Новый сезон с Фантастической четвёркой стал ключом к рекордам

Онлайн-экшен Marvel Rivals от студии NetEase продолжает набирать популярность. После выхода нового сезона, посвящённого Фантастической четвёрке, игра сумела привлечь внимание более 644 тысяч игроков одновременно, обновив собственный рекорд. На пике активности Marvel Rivals даже обошла популярный шутер CS 2 по количеству пользователей в сети.

Благодаря высокому онлайну и постоянному притоку новых игроков, Marvel Rivals за первый месяц после релиза принесла своим разработчикам $136 миллионов, из которых около $36 млн поступили с китайского рынка. Аналитики прогнозируют, что если проект продолжит получать регулярные обновления и новые сезоны, его годовая выручка может достичь $1,36 миллиарда.

Marvel Rivals привлекла игроков своим уникальным сочетанием: динамичный онлайн-экшен с супергероями из вселенной Marvel в стиле Overwatch. Игроки управляют известными персонажами — от Железного человека до Человека-паука — и сражаются в командах в различных режимах. Постоянное обновление контента, добавление новых персонажей и событий удерживает интерес сообщества.

Выход сезона с Фантастической четвёркой стал важным событием для игры. В обновлении появились новые герои, специальные задания и косметические предметы, которые привлекли как старых фанатов вселенной Marvel, так и новых игроков, желающих опробовать свежий контент.