Новичок года стал абсолютным чемпионом: Donk взял 4 награды HLTV.

Молодой российский киберспортсмен Donk официально признан лучшим игроком 2024 года по версии авторитетного ресурса HLTV. Помимо звания ТОП-1, он стал первым, кто сумел завоевать сразу четыре награды за один год:

Игрок года

Новичок года

Хайлайт года

Энтри-фраггер года

Для сравнения, снайперу ZywOo из Франции удавалось взять максимум три награды за год, но Donk смог побить этот рекорд, став единственным в истории обладателем сразу четырёх титулов.

Второе место в рейтинге HLTV занял другой игрок из России — m0NESY, а тройку лидеров замкнул ZywOo, один из лучших киберспортсменов последних лет. Несмотря на сильное выступление конкурентов, Donk сумел выделиться благодаря стабильной игре на протяжении всего года и ключевой роли в победах своей команды, особенно на турнире Perfect World Shanghai Major 2024.

Эксперты отмечают, что Donk выделяется исключительной реакцией, умением принимать молниеносные решения в стрессовых ситуациях и точными энтри-фрагами, которые зачастую определяют исход раунда. Именно благодаря этим навыкам он оказался на вершине киберспортивного Олимпа.

Победа Donk в номинации «Новичок года» заслуживает отдельного внимания, ведь он не только вошёл в профессиональную сцену, но и быстро зарекомендовал себя как один из сильнейших игроков мира. Его хайлайты за 2024 год стали одними из самых популярных и обсуждаемых в сообществе.