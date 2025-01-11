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Amogus54
Capcom готовит RE0 Remake и Resident Evil 9 к юбилею франшизы в 2026 году
Слухи о Resident Evil: ремейк, девятая часть и сотрудничество с Nintendo

Согласно информации, предоставленной известным инсайдером DuskGolem, 2026 год станет важным этапом для серии Resident Evil. Capcom готовит два крупных релиза — ремейк Resident Evil 0 и совершенно новую часть Resident Evil 9. Эти проекты будут связаны общей концепцией: разработчики хотят акцентировать внимание на «начале и завершении истории».

Инсайдер также отметил, что Capcom может заключить партнёрское соглашение с Nintendo для выпуска ремейка Resident Evil 0 на предполагаемой консоли Switch 2. По его словам, существует вероятность, что игра выйдет сначала эксклюзивно для новой платформы, а спустя некоторое время станет доступна и на других консолях, включая PS5, Xbox Series X|S и ПК. Это может стать стратегическим шагом, направленным на привлечение новой аудитории.

Оригинальная версия Resident Evil 0 вышла в 2002 году для GameCube и впоследствии была перенесена на другие платформы. Игра рассказала предысторию событий первой части, сфокусировавшись на приключениях Ребекки Чемберс и Билли Коэна. Инсайдеры предполагают, что в ремейке Capcom может использовать переработанную боевую систему и элементы, впервые появившиеся в ремейках RE2 и RE4.

Что касается Resident Evil 9, инсайдеры пока не раскрывают подробностей сюжета. Однако ходят слухи, что девятая часть может завершить одну из ключевых сюжетных линий серии, которая началась ещё с Resident Evil 7. В предыдущих частях мы наблюдали историю Итана Уинтерса, и фанаты ожидают, что в RE9 на передний план выйдут новые герои или же появится продолжение линии известных персонажей франшизы.

Кроме анонсов игр, фанатов ожидают сразу два фильма по мотивам вселенной Resident Evil. Первый — это новый хоррор от создателей «Welcome to Raccoon City», который будет основан на событиях Resident Evil 0. Второй проект — CGI-фильм, связанный с сюжетом девятой части, что намекает на тесную связь анимационного фильма с основной сюжетной линией.

Помимо всего прочего, игра Resident Evil 4 отмечает своё 20-летие. Оригинальная игра вышла 11 января 2025 года.

#новости игр #новости игровой индустрии #capcom #nintendo #nintendo switch #resident evil #nintendo switch 2 #resident evil 9 #resident evil code: veronica #resident evil 0
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