Релиз долгожданного сиквела Kingdom Come: Deliverance II назначен на 4 февраля. Однако журналисты уже смогли поиграть в первые часы и поделились своими впечатлениями. Как оказалось, ожидание действительно стоило того – продолжение стало масштабнее, красивее и глубже в плане проработки деталей.
Судя по отзывам прессы, вторая часть Kingdom Come превосходит оригинал практически во всем:
- Масштаб и проработка мира. Локации стали больше, а их детализация значительно улучшилась. Игроков ждут живописные пейзажи и уникальная атмосфера Средневековья.
- Продвинутая система диалогов. Теперь NPC будут чаще обращать внимание на такие детали, как следы крови на одежде персонажа или его внешний вид.
- Улучшенные боевые механики. Боевая система была переработана, и теперь она проще для освоения, а сами сражения стали более динамичными и увлекательными.
- Атмосфера. Отдельного упоминания заслуживает великолепная проработка мира – путешествовать по игровым просторам можно будет, просто любуясь местными красотами.
По мнению представителей PC Gamer, которые наиграли уже порядка 20 часов, сиквел «предлагает настоящую песочницу, полную возможностей и интерактивности». Игровой процесс понравился своим разнообразием и вниманием к деталям, а сюжет обещает быть ещё глубже и увлекательнее, чем в первой части. Издание The Gamer отметило, что уровень погружения в атмосферу Средневековья стал ещё выше благодаря детальной проработке окружения и персонажей.
Kingdom Come: Deliverance II выйдет 4 февраля 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.