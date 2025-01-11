Kingdom Come: Deliverance II обещает стать хитом – журналисты в восторге от первых часов игры

Релиз долгожданного сиквела Kingdom Come: Deliverance II назначен на 4 февраля. Однако журналисты уже смогли поиграть в первые часы и поделились своими впечатлениями. Как оказалось, ожидание действительно стоило того – продолжение стало масштабнее, красивее и глубже в плане проработки деталей.

Судя по отзывам прессы, вторая часть Kingdom Come превосходит оригинал практически во всем:

Масштаб и проработка мира. Локации стали больше, а их детализация значительно улучшилась. Игроков ждут живописные пейзажи и уникальная атмосфера Средневековья.

Продвинутая система диалогов. Теперь NPC будут чаще обращать внимание на такие детали, как следы крови на одежде персонажа или его внешний вид.

Улучшенные боевые механики. Боевая система была переработана, и теперь она проще для освоения, а сами сражения стали более динамичными и увлекательными.

Атмосфера. Отдельного упоминания заслуживает великолепная проработка мира – путешествовать по игровым просторам можно будет, просто любуясь местными красотами.

По мнению представителей PC Gamer, которые наиграли уже порядка 20 часов, сиквел «предлагает настоящую песочницу, полную возможностей и интерактивности». Игровой процесс понравился своим разнообразием и вниманием к деталям, а сюжет обещает быть ещё глубже и увлекательнее, чем в первой части. Издание The Gamer отметило, что уровень погружения в атмосферу Средневековья стал ещё выше благодаря детальной проработке окружения и персонажей.

Kingdom Come: Deliverance II выйдет 4 февраля 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.