Фанаты ожидают дату релиза GTA 6 до начала февраля — Take-Two готовится к важному отчету

Сообщество игроков активно обсуждает возможную дату релиза долгожданной GTA 6, и поклонники серии убеждены, что Rockstar должна объявить её до начала февраля. Причиной ажиотажа стал предстоящий финансовый отчет Take-Two, намеченный на 6 февраля 2025 года. Исторически сложилось так, что компания объявляла даты выхода своих крупнейших проектов именно перед публикацией отчетов о доходах.

К примеру, анонсы дат релизов GTA 5 и Red Dead Redemption 2 состоялись за несколько недель до февральских отчетов. Именно поэтому фанаты надеются, что Rockstar последует этому шаблону и раскроет долгожданную информацию о GTA 6 уже в ближайшие недели. Однако если этого не произойдет, существует вероятность, что релиз игры может быть отложен на более поздний срок.

Первый официальный трейлер GTA 6, который вышел более года назад, подтвердил, что игра увидит свет в 2025 году, но точная дата пока так и не была названа. Многие считают, что Rockstar специально тянет с анонсом, чтобы сохранить интригу и чтобы игра рекламировала сама себя и без трейлеров.