Умные NPC появятся и в других играх, включая Naraka: Bladepoint и inZOI

На выставке CES 2025 компания Nvidia анонсировала внедрение автономных NPC на базе технологии Nvidia ACE в игры. Первыми проектами, которые протестируют эту инновацию, станут PUBG, Naraka: Bladepoint и симулятор жизни inZOI. По заявлению разработчиков, персонажи, созданные с помощью ACE, смогут не только взаимодействовать с игроками на высоком уровне, но и адаптироваться к окружающей обстановке, планировать свои действия и вести себя так, будто ими управляет живой человек.

Первыми игру с «живыми» NPC получат поклонники популярного онлайн-шутера PUBG. По информации Nvidia, такие персонажи смогут:

давать советы по стратегии в реальном времени;

обмениваться лутом с игроками;

управлять транспортом;

поддерживать боевые действия и использовать игровой сленг для общения.

Эта новинка обещает значительно изменить динамику игры, добавив в неё больше тактических возможностей и реализма. Игроки смогут формировать команды с ИИ-персонажами, которые будут вести себя как настоящие люди — помогать, предлагать тактики и даже комментировать происходящее на поле боя.