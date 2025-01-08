На выставке CES 2025 компания Nvidia анонсировала внедрение автономных NPC на базе технологии Nvidia ACE в игры. Первыми проектами, которые протестируют эту инновацию, станут PUBG, Naraka: Bladepoint и симулятор жизни inZOI. По заявлению разработчиков, персонажи, созданные с помощью ACE, смогут не только взаимодействовать с игроками на высоком уровне, но и адаптироваться к окружающей обстановке, планировать свои действия и вести себя так, будто ими управляет живой человек.
Первыми игру с «живыми» NPC получат поклонники популярного онлайн-шутера PUBG. По информации Nvidia, такие персонажи смогут:
- давать советы по стратегии в реальном времени;
- обмениваться лутом с игроками;
- управлять транспортом;
- поддерживать боевые действия и использовать игровой сленг для общения.
Эта новинка обещает значительно изменить динамику игры, добавив в неё больше тактических возможностей и реализма. Игроки смогут формировать команды с ИИ-персонажами, которые будут вести себя как настоящие люди — помогать, предлагать тактики и даже комментировать происходящее на поле боя.