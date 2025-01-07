Инсайдеры раскрыли планы Microsoft: Xbox Prime появится в 2026

Инсайдер TheGhostOfHope, известный своими точными утечками информации о серии Call of Duty, поделился свежими подробностями о грядущей консоли от Microsoft. По его словам, новое поколение Xbox планируется к выходу в 2026 году, а кодовое имя устройства — Xbox Prime. Пока неизвестно, будет ли это финальное название или временное обозначение.

Инсайдер подчеркнул, что информация о выпуске новой консоли уже давно циркулирует в кругах разработчиков и является своего рода открытым секретом в индустрии.

Кроме новостей о новой консоли, инсайдер сообщил, что следующая часть Call of Duty, которую разрабатывает студия Infinity Ward, появится в библиотеке Game Pass в день релиза. Предполагается, что это будет ремейк Modern Warfare 4 — продолжение популярной линейки шутеров.

Пока Microsoft не делает официальных заявлений о новой консоли, но слухи о Xbox Prime набирают обороты. Если утечки подтвердятся, 2026 год может стать началом нового этапа в мире игровых консолей, а подписчики Game Pass получат доступ к следующим поколениям игр сразу после их релиза.