AMD показала Ryzen Z2: Zen 5 и RDNA 3.5 для будущих портативных устройств

На недавней презентации AMD были анонсированы три новых процессора для портативных устройств — Ryzen Z2, Ryzen Z2 Extreme и Ryzen Z2 Go. Эти чипы разработаны специально для портативных консолей и ноутбуков, а одной из ключевых платформ, которая может получить новый процессор, считается следующая ревизия Steam Deck.

Параметры чипов:

Ryzen Z2 Extreme — построен на архитектуре Zen 5, включает 8 вычислительных ядер и 16 графических блоков на базе RDNA 3.5. Это самый мощный вариант, идеально подходящий для устройств, которым требуется высокая производительность.

Ryzen Z2 — создан на базе Zen 4, оснащён 8 ядрами и 12 графическими блоками RDNA 3. Этот чип может стать оптимальным вариантом для устройств средней ценовой категории.

Ryzen Z2 Go — облегчённая версия с архитектурой Zen 3+, 4 ядрами и 12 графическими блоками RDNA 2, которая подойдёт для бюджетных портативных консолей.

Вполне вероятно, что Valve в ближайшее время представит обновлённую версию своей портативной консоли с более мощным процессором от AMD. Напомним, что оригинальный Steam Deck, вышедший в 2022 году, использует чипы на базе архитектуры Zen 2 и графику RDNA 2.

Ожидается, что новая ревизия устройства с Ryzen Z2 позволит значительно повысить производительность и энергоэффективность, что особенно важно для геймеров, предпочитающих играть в требовательные ААА-игры на ходу.