Крупнейшие фотостоки могут объединиться

Крупнейшие мировые фотостоки Getty Images и Shutterstock обсуждают возможность объединения, что может привести к созданию компании с общей стоимостью более двух миллиардов долларов. Однако будущее сделки остаётся под вопросом из-за пристального внимания антимонопольных органов. Эксперты полагают, что подобное слияние может существенно повлиять на рынок лицензируемого контента, где обе платформы занимают лидирующие позиции.

Основанная в 1995 году, Getty Images известна своей обширной библиотекой фотографий, видеоматериалов и музыкальных треков, которые активно используются в медиа, рекламе и маркетинге. Shutterstock, в свою очередь, предоставляет авторам возможность загружать и продавать собственный контент, получая роялти за каждое скачивание. После выхода на биржу в 2012 году компания быстро закрепилась как один из главных игроков на рынке.

Несмотря на внушительный объём активов и популярность обеих платформ, последние годы были непростыми для компаний. Развитие технологий искусственного интеллекта, создающих изображения, заметно снизило спрос на традиционные фотостоки. Как следствие, акции Getty Images за последний год упали на 56%, а Shutterstock — на 37%. Аналитики считают, что объединение может стать попыткой компаний компенсировать потери и усилить свои позиции в условиях изменяющегося рынка.

Рост популярности ИИ-генераторов изображений, таких как MidJourney и DALL-E, привёл к тому, что пользователи всё чаще обращаются к алгоритмам для создания уникальных изображений, а не к готовым фотографиям или иллюстрациям. Это значительно ударило по прибыли крупных фотостоков, вынудив их искать новые пути развития. Например, Shutterstock уже сотрудничает с OpenAI и предлагает пользователям доступ к ИИ-генерации изображений прямо на своей платформе.

Тем не менее объединение двух гигантов может вызвать недовольство у конкурентов и привлечь внимание регуляторов. Основная проблема — возможное создание монополии, которая затруднит развитие других игроков на рынке.



