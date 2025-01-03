Аналитики прогнозируют снижение цен на DDR4 и DDR5 в начале 2025 года

Согласно свежему отчету аналитической компании TrendForce, в первом квартале 2025 года ожидается заметное снижение цен на оперативную память. В частности, стоимость DDR4 может упасть на 10–15 %, тогда как DDR5 подешевеет на 5–10 %. В среднем снижение стоимости модулей оперативной памяти двух поколений составит 8–13 %.

Основной причиной удешевления DDR4 является рост производства чипов DRAM китайскими производителями, которые буквально наводнили рынок дешевыми комплектующими. Стоит отметить, что процесс удешевления DDR4 начался еще в конце 2024 года, а увеличение объемов поставок только ускорило этот процесс.

Несмотря на более скромное снижение цен на DDR5 в сравнении с DDR4, новый стандарт оперативной памяти постепенно становится доступнее для массового потребителя. Это связано с расширением ассортимента материнских плат, поддерживающих DDR5, а также увеличением производственных мощностей ключевых поставщиков, таких как Samsung, SK Hynix и Micron.

Если прогнозы TrendForce оправдаются, то уже в первом квартале 2025 года покупатели смогут ощутимо сэкономить на покупке оперативной памяти. Такое развитие событий благоприятно скажется на всем рынке ПК-компонентов, делая более производительные сборки доступными широкому кругу пользователей.