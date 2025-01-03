Создатель ремейка Silent Hill 2 мечтает о фэнтезийном хорроре

Матеуш Ленарт, геймдиректор ожидаемого ремейка Silent Hill 2, поделился любопытными деталями о своих творческих амбициях. В одном из интервью он рассказал, что давно мечтал разработать хоррор-игру во вселенной “Властелина колец”, но, к сожалению, эта идея не получила одобрения и была отклонена.

Изначально задумка Ленарта заключалась в создании сурвайвал-хоррора в мрачном фэнтезийном сеттинге, вдохновлённом произведениями Толкина. Вероятно, проект мог бы исследовать более тёмные стороны Средиземья, наполненные древними ужасами. Однако студия Bloober Team, известная своими психологическими ужастиками, решила сосредоточиться на разработке оригинальных IP и текущих проектах, среди которых Cronos: The New Dawn и Project R, основанный на вселенной Skybound.

Хотя поклонникам не стоит ждать хоррора по мотивам «Властелина колец» в ближайшее время, идеи Матеуша Ленарта указывают на желание студии расширять границы жанра. Возможно, уже в будущем Bloober Team или другой разработчик попробуют воплотить в жизнь идею хоррора в мире фэнтези, подарив игрокам новый опыт.