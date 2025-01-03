Фотографии коробки RTX 5080 от MSI попали в сеть – подробности будущей новинки

Появились первые фотографии коробки видеокарты MSI RTX 5080 Gaming Trio OC Edition, и вместе с ними основные характеристики новой модели от Nvidia. Видеокарта получит 16 ГБ памяти GDDR7 с пропускной способностью, значительно превышающей возможности предыдущего поколения GDDR6X, а также 256-битную шину для высокоскоростного обмена данными.

Внешний вид устройства почти не изменился: карточка сохранила свою 2,5-слотовую конструкцию и фирменную систему охлаждения с тремя вентиляторами. Это проверенное решение уже хорошо зарекомендовало себя в предыдущих версиях серии Gaming Trio.

Основой видеокарты стал графический чип GB203-400 с 10 752 ядрами CUDA. Этот GPU является полноценной конфигурацией архитектуры Blackwell, нового поколения видеочипов от Nvidia, который обещает ещё больше производительности в играх и рабочих задачах.

Ещё одной ключевой особенностью устройства станет поддержка интерфейса PCIe 5.0, что обеспечит более высокую скорость передачи данных между графическим процессором и материнской платой. Это особенно важно для игр в высоком разрешении и работы с тяжёлыми графическими приложениями.