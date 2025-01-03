Kingdom Come: Deliverance II готовится к релизу

Разработчики долгожданного Kingdom Come: Deliverance II демонстрируют уверенность в своём проекте, готовясь к масштабному релизу. Как стало известно, студия начнёт рассылать ключи для обзоров за четыре недели до официального выхода игры. Такой щедрый срок для тестирования даётся редко, что может свидетельствовать о высокой степени готовности игры.

После недавнего переноса релиз Kingdom Come: Deliverance II назначен на 4 февраля 2025 года. Это решение позволило команде разработчиков сосредоточиться на улучшении технической стороны игры. Представители студии уверяют, что оптимизация достигла уровня, обеспечивающего стабильные 60 FPS на всех консолях, за исключением Xbox Series S.

Для русскоязычной аудитории есть хорошие новости — игра будет включать субтитры на русском языке, что позволит лучше погрузиться в проработанный средневековый мир. Кроме того, разработчики утверждают, что уделили особое внимание оптимизации для всех платформ, чтобы обеспечить комфортный игровой процесс без просадок производительности.

Фанаты первой части ожидают, что продолжение сохранит атмосферу оригинала, одновременно предлагая новый опыт. Первый проект студии Warhorse Studios, вышедший в 2018 году, сумел завоевать признание благодаря своему вниманию к деталям и исторической точности. Ожидания от сиквела высоки, и пока разработчики демонстрируют уверенность в своём продукте. Если обещания о стабильной производительности будут выполнены, Kingdom Come: Deliverance II может стать одним из главных релизов 2025 года.