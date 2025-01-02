Разработчики Black Myth: Wukong объяснили проблемы с оптимизацией на Xbox

Разработчики амбициозного экшена Black Myth: Wukong поделились подробностями, объясняя, почему игра испытывает трудности с оптимизацией на консолях Microsoft. В интервью и постах, посвящённых недавней победе проекта в номинации «Игра года» на Steam Game Awards, один из разработчиков указал, что одной из причин является ограничение в объёме оперативной памяти на Xbox Series S, составляющее всего 10 ГБ.

Создатели также признали, что студии не хватает опыта в оптимизации под различные платформы, так как Black Myth: Wukong — это их первый крупный проект. Эти два фактора совместно влияют на производительность игры на всех устройствах, хотя, судя по отзывам, на ПК ситуация более стабильная.

Ограничения Xbox Series S уже давно стали предметом дискуссий в игровой индустрии. Разработчики других проектов также высказывались о сложности адаптации современных игр под бюджетную консоль, где более низкая производительность создаёт дополнительные трудности при оптимизации.

Эксперты утверждают, что из-за Series S процесс разработки затягивается, так как приходится искать компромиссы между графикой и плавностью игрового процесса. Однако Microsoft продолжает отстаивать своё решение, указывая на популярность консоли среди бюджетных игроков.