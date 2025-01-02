Half-Life 3 ближе, чем мы думаем? Актёр озвучки намекнул на сюрприз

Актёр, озвучивший загадочного персонажа G-Man, впервые за последние четыре года напомнил о себе, опубликовав в социальных сетях сообщение с хэштегом #HalfLife, что сразу же вызвало волну спекуляций среди поклонников легендарной серии.

Ранее датамайнеры обнаружили намёки на то, что Valve может работать над новой частью франшизы. Некоторые файлы, найденные в обновлениях других проектов компании, указывают на разработку, потенциально связанную с Half-Life 3. Последняя игра серии, Half-Life: Alyx, вышла в 2020 году эксклюзивно для VR-устройств, став технологическим прорывом и заслужив признание как критиков, так и игроков.

Если слухи подтвердятся, а Half-Life 3 действительно находится в разработке, то эта игра может стать настоящим событием в мире гейминга. Серия Half-Life известна своим революционным подходом к игровому процессу и графике, и фанаты уверены, что Valve сможет вновь удивить.

Некоторые инсайдеры предполагают, что новая часть может быть адаптирована как для традиционных ПК, так и для VR, учитывая успех Alyx.