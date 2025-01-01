Кнопка "Play Something" на YouTube: новая возможность для поиска интересного контента

Платформа YouTube начала ограниченное тестирование новой функции под названием "Play Something". Это своего рода аналог кнопки "Мне повезёт" из Google, но адаптированный для видео. Новый инструмент работает следующим образом: алгоритмы платформы анализируют историю просмотров и поисков каждого пользователя, после чего автоматически подбирают видео, которое, по мнению системы, может понравиться зрителю.

После окончания одного ролика система предложит следующий, продолжая процесс до тех пор, пока пользователь сам не остановит воспроизведение. Таким образом, YouTube намерен увеличить время, которое зрители проводят на платформе, а также помочь продвинуть определённые каналы и авторов.

На данный момент функция тестируется среди ограниченного круга пользователей YouTube на устройствах Android. Пока не ясно, будет ли кнопка "Play Something" доступна для всех пользователей в будущем или останется экспериментом.

Функция направлена не только на улучшение пользовательского опыта, но и на оптимизацию работы платформы в плане удержания аудитории. Алгоритмы способны адаптироваться к предпочтениям зрителей, предлагая только те ролики, которые могут вызвать интерес. Это особенно полезно для тех, кто затрудняется выбрать, что посмотреть.

YouTube не единственный игрок на рынке, предлагающий подобные функции. Netflix, например, уже внедрил кнопку "Play Something" для своих подписчиков, позволяя автоматически выбирать сериалы или фильмы на основе предпочтений пользователя.