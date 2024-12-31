Sony хочет продолжать балансировать между играми-сервисами и одиночными проектами

Компания Sony не планирует отказываться от стратегии развития игр-сервисов, несмотря на неудачи отдельных проектов, таких как Concord, который не смог оправдать ожиданий игроков и критиков. Со-президент PlayStation Герман Хульст подтвердил это в недавнем интервью, подчеркнув, что лайв-сервисы останутся важной частью их экосистемы.

Хульст отметил, что Sony намерена продолжать поддерживать как проекты формата лайв-сервис, так и свои традиционные сюжетные игры для одного игрока, которые давно стали визитной карточкой бренда. В качестве примера он привёл Helldivers 2, которая получила положительные отзывы со стороны сообщества благодаря увлекательному кооперативному геймплею и регулярным обновлениям.

Конкуренция на рынке игр-сервисов остаётся высокой: такие гиганты, как Fortnite, Apex Legends и Genshin Impact, продолжают удерживать значительную аудиторию и доходы. Sony стремится создать свои успешные проекты, способные конкурировать с лидерами жанра.

Несмотря на провал Concord, компания считает, что изучение и развитие этого направления откроют новые возможности. В портфеле Sony уже находятся несколько игр-сервисов, которые находятся в разработке или на стадии планирования.

Игра Helldivers 2 выделяется среди лайв-сервисов благодаря инновационным механикам и сильной поддержке разработчиков. Постоянные обновления контента, активное взаимодействие с сообществом и сбалансированный геймплей помогли проекту завоевать позитивную репутацию. Это подтверждает, что Sony способна добиваться успеха в этом сегменте.

В планах Sony — запустить ещё больше проектов, которые смогут найти свою аудиторию. Однако компания также не забывает о своих корнях, продолжая развивать одиночные сюжетные игры, которые принесли ей мировую славу.