Rockstar снова в центре внимания: доход GTA 6 может побить все рекорды

Согласно данным аналитической компании DFC Intelligence, долгожданная GTA 6 станет одной из самых успешных игр в истории. Ожидается, что за первый год продаж проект принесёт $3,2 миллиарда выручки, а только на предзаказах разработчики заработают более миллиарда.

Прогнозируемые показатели GTA 6 впечатляют не только в масштабах игровой индустрии, но и в сравнении с киноиндустрией. Например:

Популярный фильм Джеймса Кэмерона «Аватар» (2009) заработал $2,9 млрд за всё время проката.

Недавняя премьера «Головоломка 2» от Pixar принесла $1,7 млрд.

Если данные аналитиков окажутся точными, GTA 6 сможет обогнать эти титаны кассовых сборов всего за 365 дней.

Аналитики ожидают, что за первый год игра разойдётся тиражом в 40 миллионов копий, что станет абсолютным рекордом для Rockstar Games. Для сравнения, GTA 5 в 2013 году достигла отметки 1 миллиарда долларов дохода всего за три дня, но таких показателей за год у неё не было.

Генеральный директор Take-Two Interactive, Штраус Зельник, уже выразил уверенность в успехе нового проекта Rockstar:

«Rockstar Games снова создадут что-то поистине феноменальное».

Однако точной даты выхода GTA 6 пока нет, и поклонники продолжают ждать второго трейлера, который может раскрыть больше информации об игре.

Успех игры можно объяснить несколькими факторами:

Наследие франшизы: GTA 5 до сих пор остаётся одной из самых популярных игр, с более чем 195 миллионами проданных копий. Огромное ожидание: прошло более десяти лет с момента выхода предыдущей части. Технологии нового поколения: ожидается, что игра будет использовать передовые графические технологии для создания максимально проработанного и детального мира.

Если прогнозы оправдаются, GTA 6 станет не только событием для геймеров, но и культурным феноменом, способным установить новые стандарты для всей индустрии развлечений. Пока же остаётся только ждать официального релиза, который пока что запланирован на 2025 год.